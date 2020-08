Dr Kon: Ovo nam je sada najvažnija tema, tiče se naše dece

Pravda pre 1 sat | Tanjug

Polazak dece u školu je najznačajnija tema u ovom momentu, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon i istakao da mere koje su na snazi ne bi smele da popuste prve dve nedelje u septembru, dok se ne vidi „efekat škole“.

On je na naglasio da je velika zainteresovanost za popuštanjem mera, da se produži radno vreme kafića i otvore noćni klubovi, jer veliki broj ljudi živi od ugostiteljstva. – To su pitanja koja će biti teška. Ne bi smelo da se popušta sa merama sve dok se ne vide prve dve nedelje škole kako će proći. Ekonomski deo ovog problema je izuzetno značajan – rekao je Kon na TV Pink. On je naglasio da kod mlađe dece, od prvog do četvrtog razreda, skoro da se ne beleži teška