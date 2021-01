Iran saopštio da je pojačao obogaćivanje uranijuma do 20 procenata

Glas Amerike pre 4 sati

TEHERAN — Iran je saopštio da je počeo da obogaćuje uranijum do 20 procenata, što je najnoviji korak u udaljavanju te zemlje od međunardonog sporazuma iz 2015. godine, kojim je ona ograničila svoj nuklearni program u zamenu za ublažavanje sankcija.

Državni mediji preneli su izjavu portparola vlade Alija Rabieija, koji je naveo da je obogaćivanje uranijuma do višeg procenta počelo u ponedeljak u postrojenju Fordo, koje se nalazi unutar planine. Prethodno, Iran je obogađivao uranijum do 4,5 odsto. Činjenica da Iran obogaćuje uranijum do višeg nivoa pojačava strahovanja da će Iran raditi na izgradnji nuklearnog oružja, za koje je neophodna obogaćenost od 90 procenata. Međutim, Teheran godinama tvrdi da nema