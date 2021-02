Lazanski objavio najnovije informacije! Hrvatski mediji najavili da američko vojno čudo stiže u Zagreb, ali ovo je prava istina!

Pravda pre 1 sat | B 92

Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski rekao je juče da u Hrvatskoj ne postoji ta vrsta tehničke ekipe koja bi opsluživala i letela na F-35.

Hrvatska preko tendera nabavlja vojne avione, a mediji pišu da će to možda biti F-35. Lazanski kaže da je F-35 Amerika prodala do sada samo Izraelu, i da bi samo još nekoliko zemalja u NATO bi kupile te avione. "U Hrvatskoj ne postoji ta vrsta tehničke ekipe koja bi opsluživala i letela na F-35. F- 35 je lovac pete generacije i Amerikanci paze kome će da ga daju", rekao je on. Prema njegovim rečima, za F-35 morate da imate takvu softiciriiranu infrastrukutru da se