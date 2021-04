Brnabić: Sednica Kriznog štaba u sredu

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se sednica Kriznog štaba za borbu protiv korone verovatno održati u sredu, navodeći da je stalna "borba" sa stučnim delom da se nadje "balans kako bi ekonomija mogla ide kako treba".

"Ja sam u stalnom kontaktu sa stručnim delom Kriznog štaba. Epidemiloška situacija je sve stabilnija", rekla je danas Brnabić za TV Hepi. Ona je navela da je u Instititutu Torlak uradjena tekst faza punjenja ruske vakcine i da je deo poslat u Moskvu na kontrolu za odobrenje da se nastavi punjenje. "Mnogi dežurni 'pljuvači' napadaju nas u stilu - 'nije to ništa'. A mnoge velike zemlje to ne mogu da to urade jer nemaju institut kao što je naš Torlak", rekla je