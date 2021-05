Lider Hamasa: Nema povlačenja pred izraelskim vojnicima

OK radio pre 30 minuta | Beta, OK Radio

Vođa Hamasa Ismail Hanije izjavio je večeras da se ekstremističke organiazcije u pojasu Gaze neće povući suočene sa napadima izraelske vojske, upozorivši da njihovi borci još nisu upotrebili svu silu koja im je na raspolaganju.

On je to rekao na skupu kojem je prisustvovalo stotine ljudi u Kataru. Hanije je ocenio da je „otpor je najkraći put do Jerusalima“, naglasivši da Palestinci neće prihvatiti ništa manje od palestinske države sa Jerusalimom kao glavnim gradom. „Cionistički neprijatelj je udario na Gazu, sravnio sa zemljom kule i počinio masakre“, misleći da će to navesti ekstremističke organizacije na povlačenje, rekao je vodja Hamasa, upozorivši da će se otpor pojačati ako