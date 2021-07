Kon: Uveo bih obaveznu vakcinaciju

Sputnik pre 5 sati

„Ovi što se sada zaražavaju to su uglavnom mlađi ljudi, kao na samom početku epidemije. Oni imaju česte kontakte, tako da je i realnost brže prenošenje virusa. Uveo bih obaveznu vakcinaciju za određene grupe stanovništva“, rekao epidemiolog Predrag Kon.

„Ovi što se sada zaražavaju to su uglavnom mlađi ljudi, kao na samom početku epidemije. Oni imaju česte kontakte, tako da je i realnost brže prenošenje virusa“, objasnio je epidemiolog dr Predrag Kon. On je, gostujući na TV K1, obelodanio da su pooštrene mere praćenja zaraženih i njihovih kontakata. I potvrdio da nam novi talas „ne gine“. „Na jesen nam preti novi talas. S ovim stepenom vakcinacije, on je izvestan. Ljudi moraju da shvate da nismo dostigli kolektivni