Kon: Za obaveznu sam vakcinaciju, ne gine nam novi talas

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon upozorio je danas da Srbiji, s ovim stepenom vakcinacije, na jesen "ne gine" novi talas zaraze korona virusom i poručio da bi uveo obaveznu vakcinaciju za određene grupe stanovništva. "Na jesen nam preti novi talas.

S ovim stepenom vakcinacije, on je izvestan. Ljudi moraju da shvate da nismo dostigli kolektivni imunitet", rekao je Kon za televiziju K1. On je upozorio i u datom momentu nije isključen ni povratak strožih mera i ocenio da je "treća doza vakcine realnost". "Kada krene talas mi ne možemo tek tako da ga pustimo. Moraćemo nekako da reagujemo. Talas neće krenuti brzo, ali će krenuti", naveo je Kon. On je rekao i da se s brojkama se manipuliše, ili, kako je naveo,