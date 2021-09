Novak saznao narednog rivala: Protiv Amerikanca za četvrtfinale

Mozzart sport pre 29 minuta

Bruksbi posle pet setova borbe eliminisao Karaceva 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3, i plasirao se u osminu finala US Opena

Talentovani američki teniser Dženson Bruksbi plasirao se u osminu finala US Opena gde će odmeriti snage sa Novakom Đokovićem, a na putu do susreta sa prvim reketom sveta morao je da odigra pet setova protiv Aslana Karaceva (6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3). Iako je 20-godišnji teniser vrlo dobro otvorio meč i serijom od četiri gema trasirao put do prvog seta, u naredna dva seta bolji je bio Rus koji je režirao potpuni preokret. Ispušteno vođstvo, pa čak ni set zaostatka