Voditelju „Granda“ izgoreo stan na Karaburmi

U požaru koji je noćas izbio na Karaburmi izgoreo je stan poznatog novinara "Grand produkcije" Živojina Krstića.

Voditelj se oglasio i otkrio da on uopšte nije bio kod kuće kada je došlo do požara. Žika Krstić ispričao je da je u tom trenutku bio na kafi u gradu i da mu je komšinica javila da gori stan. Voditelj je 20 minuta kasnije stigao do svog stana, a požar su gasili do 4 ujutru. Kako Krstić navodi, danas će veštak doći i tek tada će znati više informacija o požaru. Prema njegovim rečima na celom spratu nije bilo nikoga, osim komšinice koja je oko ponoći otkrila požar.