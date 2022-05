Orban o Hrvatskoj: Da nam nisu uzeli more i mi bismo imali luku

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen se sastala sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom zbog mađarskog protivljenja zajedničkom embargu Unije na rusku naftu.

Fon der Lajen je nakon sastanka rekla da je ostvaren napredak i da su razjašnjena neka pitanja sa Orbanom. Kako je pojasnio jedan evropski diplomata za Frans Pres, Mađarskoj bi za sigurno snabdevanje naftom trebao novi naftovod koji bi je povezao sa Hrvatskom, koja ima pristup moru. Stoga traži garancija da će se Zagreb angažovati na izgradnji te infrastrukture, kao i garancija o evropskim finansijskim sredstvima. No čini se da je upravo to što Hrvatska ima more,