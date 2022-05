Ružić: Dojave o bombama neće urušiti obrazovni sistem

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da je uveren da se obrazovni sistem neće urušiti zbog dojava o postavljenim bombama u brojnim školama u Srbiji.

"Kao sistem mi smo adaptivni", rekao je Ružić za televiziju Insajder i naveo da se u 34 odsto, od 258 škola u Beogradu, danas nastava izvodila onlajn što je, kako je ocenio, "dobar pokazatelj". Upitan da li će zbog dojava o bombama svi đaci u Srbiji morati da pređu na praćenje nastave na daljinu, on je odgovorio da je to teško reći i dodao da onlajn nastava za sve učenike nije moguća. "Pre svega govorimo o deci od prvog do četvrtog razreda – deci o kojoj neko mora