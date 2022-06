Niš: Planska isključenja struje

Potrošači iz više ulica u Nišu i selima u okolini neće imati struju zbog radova na električnoj mreži, saopštila je Elektrodistribucija iz tog grada.

U Panteleju od 8 do 14 časova bez električne energije će biti delovi Studeničke, Kneza Mihajla Obrenovića, Brodarske, Svrljiške, Stanislava Biničkog i Zorana Radosavljevića Čupe. Deo naselja Paprat i Kameničkog visa neće imati struju od 8.30 do 10 časova. U Medijani od 8 do 9 časova biće isključeni delovi Jugovićeve, Topličine, Kosančićeve, Rašićeve i Obilićevog venca. Deo Sremske ulice neće imati struju od 9 do 14 časova. U Paliluli od 8 do 11 časova deo Stanoja