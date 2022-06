Medvedev: Posezanje za Krimom značilo bi treći svetski rat

"Svaki pokušaj posezanja za Krimom smatraće se objavom rata Rusiji".

“Svaki pokušaj posezanja za Krimom smatraće se objavom rata Rusiji, a ako to učini država koja je deo NATO, to će značiti sukob sa celom Severnoatlantskom alijansom, to će zapravo biti treći svetski rat”, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev govoreći o posledicama mogućeg ulaska Ukrajine u NATO. “To bi bila totalna katastrofa”, rekao je Medvedev u intervjuu za „Argumente i činjenice”, preneo je Tanjug. Podsećamo da je vrhovna