Jednomesečni pritvor Srbinu uhapšenom zbog navodnih ratnih zločina na Kosovu

Srbinu G.M. koji je juče uhapšen u Istoku zbog sumnje da je 1999. počinio navodne ratne zločine na Kosovu, sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini odredio je jednomesečni pritvor, prenose mediji pozivajući se na potvrdu Specijalnog kosovskog tužilaštva.

Kako je danas saopštila Kosovska policija, njega je uhapsila Jedinica za istraživanje ratnih zločina i to nakon dojave, piše Kossev. Premda iz KP-a nisu naveli gde je tačno uhapšen, Kancelarija za KiM precizirala je da se privođenje dogodilo u opštini Istok i to dok je, kako tvrde, G.M. (1958) išao da prijavi uzurpiranu imovinu. „Radi se o penzioneru, koji kao raseljeno lice živi u okolini Beograda i koji je više puta do sada bez problema odlazio na KiM“, naveli su