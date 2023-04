„Englezi uglavnom znaju o Srbiji ono što vide na BBC“: Muzičar Živorad Žika Nikolić o životu u Londonu i popularnosti harmonike na Zapadu (FOTO)

Muzički put iz rodnog Kragujevca, pre mnogo godina, Živorad Žika Nikolić, nastavio je najpre u Marseju, a zatim u Londonu, gde i danas živi i radi.

Od harmonike se gotovo ne odvaja, a na njoj svira od tradicionalne, muzike Balkana, do tanga, Klezmer (jevrejske) i klasične. Nastupa u čak pet grupa, komponuje i podučava decu muzikom. „Nikada iz Srbije nisam otišao sa namerom da se ne vratim. Jednostavno nisam previše unapred planirao, život me je vodio, a tako je i danas. Svi mi imamo svoje želje i nekakve ideje o sopstvenoj budućnosti a kako će zapravo biti – to samo Bog zna, što bi naš narod rekao“, priča Žika