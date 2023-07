RHMZ upozorava na visoke temperature: Na snazi danas narandžasti meteo-alarm

Danas maksimalna temperatura do 36°C

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će tokom druge dekade jula u Srbiji biti veoma toplo. Danas maksimalna temperatura do 36, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. Narandžasti meteo-alar, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u Sremu, Beogradu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Temperatura će u petak biti u kratkotrajnom padu za 5 do 8 stepeni, a od subote