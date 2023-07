Malo svežije. Tokom većeg dela dana sunčano, a samo u planinskim delovima promenljiva oblačnost i povremena kiša, ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak. Tokom popodneva u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 23, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. U Kragujevcu uglavnom sunčano, povređena pojava oblaka, suvo sa temperaturom do 31 stepena.