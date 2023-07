Temperatura u Srbiji će topiti asfalt Nemilosrdna letnja žega, a onda drastična promena vremena

Kakvo nas vreme očekuje danas pogledajte u novoj prognozi RHMZ Srbije

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 19 do 24, a najviša od 37 do 40 stepeni. Vetar slab, zapadni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 21 do 24, a najviša oko 39 stepeni. Vetar slab, zapadni.