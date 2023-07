FOTO, VIDEO: Napad dronovima u Moskvi

Ukrajinski dronovi su rano jutros napali Moskvu, rekao je major Sergej Sobjanin.

Prema njegovim rečima, nema žrtava. "Bio je napad ukrajinskim dronom. Fasade dve zgrade u gradu su blago oštećene", naveo je Sobjanin na Telegramu. Mediji javljaju da je jedna osoba povređena i da je privremeno zatvoren jedan od četiri aerodroma u ruskoj prestonici. #Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023 Dok je jedan od dronova oboren