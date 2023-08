Predsednik Vučić: Dobio sam novi elan kada sam video kako će Srbija izgledati 2027. Sada treba da radimo više da bismo imali više

* Predsednik Vučić izneo strateški plan za razvoj i rekonstrukciju cele zemlje * Sledi povećanje prosečne plate, kao i isplata pomoći deci od 10.000 dinara * Predsednik istakao da nikada neće potpisati zakon koji omogućava treći rod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu TV Pink u emisiji "Novo vikend jutro". View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je ovom prilikom govorio o svim važnim temama na državnom nivou koje su bile aktuelne u ovoj nedelji, ali i o novima o kojima će se tek pričati. - Ne mislim da je važno za ljude kako politički protivnici komentarišu. Očekivao sam da će dobar deo njih da kaže da želi da