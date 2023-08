Vučić na tv-u rekao da je zabranio istopolne brakove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da u našoj zemlji neće biti istopolnih brakova ma kakav se pritisak vršio i da je zamolio premijerku Anu Brnabić da ne „ne potpisuje istopolne brakove“. „Dok sam predsednik neću potpisati nijedan zakon gde će biti moguće da imate treći rod, da nije muškarac i žena.

Jedan dan se osećaš kao žena, drugi dan kao muškarac. Sva ta ludila koja postoje u tim vok pokretima, to neka postoji kod vas, u Srbiji neće, rekao je osvrćući se i na taj problem u jutarnjem program TV Pinka. On je zamolio da ne bude to jedina tema, već da se razmišlja o napretku zemlje, ali je, iapk, nastavi na istu temu. “Iako postoji inicijativa i Ana se bori za to, ja sam je zamolio dok sam predsednik da ne potpisujem istopolne brakove. Ja sam joj to rekao. Ja