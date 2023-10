"Pričaću o Kini, Rusiji: I Ukrajini... Svemu!" Boris Džonson postaje voditelj na desničarskom TV kanalu (video)

Bivši britanski premijer, Boris Džonson otkrio je da dobija sopstveni program na "GB Njuz-u" – kao najnoviji političar Torijevac koji se pridružio desničarskom TV kanalu kao voditelj.

U video snimku objavljenom na X (Tviter) platformi, bivši premijer je rekao da je „uzbuđen“ što će se raditi na novom kanalu – hvaleći se da će mu emisija omogućiti da podeli svoje „neulepšane stavove“ o politici. Džonson upozorio Rišija Sunaka, sadašnjeg premijera, da će govoriti o „svemu, od Rusije do Kine, do rata u Ukrajini, kako se suočavamo sa svim tim izazovima, do ogromnih mogućnosti koje su pred nama”. "GB Njuz" su saopštili da će Džonson pokrivati