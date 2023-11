Incident u Surdulici: Lekar prijavio Tončeva za fizički napad, Tončev lekara za vređanje na nacionalnoj osnovi

Pedijatar u Zdravstvenom centru (ZC) u Surdulici i poverenik POKS-a Čeda Mitić prijavio je nešto posle ponoći ministra bez portfelja u Vladi Srbije Novicu Tončeva za fizički napad i uvrede, što visoki državni funkcioner negira i kaže za Jugmediu da ga je Mitić vređao i psovao na nacionalnoj osnovi.

U policijskoj prijavi, u kojoj je Jugmedia imala uvid, lekar je naveo da se incident dogodio na proslavi 65 godina postojanja ZC, pred 350 zvanica. „Prišao je, uhvatio me za bradu i gušu i rekao: Đubre jedno, ja ću tebi…“, te da se ne seća koje mu je sve pogrdne reči uputio. Čeda Mitić je u prethodnom mandatu bio predsednik Skupštine opštine Surdulica. Tončev, međutim, kaže za Jugmediu da to nije tačno, već da je on bio žrtva. „Dok sam držao govor psovao mi je