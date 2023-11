„Amerikanac koji voli Rusiju“: Ko je novinar Evan Gerškovič, kome je sud u Moskvi produžio pritvor?

Sud u Moskvi saopštio danas je doneo odluku da se do kraja januara produži pritvor američkom novinari Evanu Gerškoviču, koji je uhapšen u Rusiji krajem marta pod optužbom za špijuniranje. „Sud je odlučio da Gerškoviču, optuženom za krivično delo iz člana 276 Krivičnog zakonika Ruske Federacije, produži pritvor do 10 meseci, odnosno do 30. januara 2024. “, saopštio je Okružni sud u Moskvi Lefortovo, prenosi Rojters. Reportera lista Volstrit džurnal privela je