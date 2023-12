Evropa isključuje kotlove na fosilna goriva iz upotrebe: Postignut dogovor koji se s razlogom smatra revolucijom

Krajnji cilj je da se zgrade u Evropi do 2050. godine dovedu do klimatski neutralnog stanja, u skladu sa ciljem EU da do polovine veka smanji emisije na neto nulu, a da se kotlovi na fosilna godiva potpuno isključe do 2040. godine Kotlovi na fosilna goriva će do 2040. morati potpuno da se isključe iz upotrebe, a subvencije će biti smanjene od 2025. kao deo političkog dogovora postignutog između zakonodavaca EU, radi prepravke Direktive o energetskoj efikasnosti