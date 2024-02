Proleće kad mu vreme nije, temperatura i do 21 stepen

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti natprosečno toplo za ovo doba godine i iznad njenog većeg dela pretežno sunčano, samo ujutro na severu i istoku umereno oblačno, dok će najniža jutarnja temperatura iznositi -1 a najviša dnevna i do 21 stepen Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od -1 do 9, a najviša od 15 do 21 stepen. Duvaće slab i umeren, na istoku Srbije i jak zapadni vetar. I u Novom Sadu nakon umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od 6 do 9, najviša oko 18 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 12. februara, biće toplo sa dnevnom