Uhapšen nakon pljačke kladionice: Od radnika uzeo oko 50.000 dinara

Tridesetčetvorogodišnji A. I. uhapšen je nakon pljačke kladionice u Beogradu.

On se sumnjiči da je sinoć, u Beogradskoj ulici, u kladionici uz pretnju pištoljem, od radnika oduzeo oko 50.000 dinara. Iz MUP-a su istakli da postoji sumnja da je on na isti način izvršio više razbojništava na teritoriji Beograda. "Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu", zaključili su u saopštenju iz MUP-a.