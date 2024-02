Oblačno vreme, ali i dalje natprosečno toplo

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i dalje natprosečno toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će najjači biti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, gde se povremeno očekuju i olujni udari.

Slaba kiša padaće na jugozapadu zemlje, a posle podne i uveče tek ponegde i na severu i istoku Srbije. Najniža temperatura od 3 do 14 °C, a najviša dnevna od 16 do 22 °C. NIŠ: Umereno oblačno i dalje natprosečno toplo uz umeren do jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 8 °C, a najviša dnevna oko 20 °C. Izgledi vremena za naredni period U nedelju promenljivo oblačno i dalje natprosečno toplo ali i vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni