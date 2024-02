Sin Ratka Mladića: Zdravstveno stanje generala veoma teško

Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske završio je nedavno preglede Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici u Hagu

Zdravstveno stanje bivšeg komandanta vojske RS Ratka Mladića je veoma teško i on bi trebalo da bude pušten iz zatvora na lečenje da su u Hagu poštovani međunarodno-pravni humanitarni standardi, rekao je njegov sin Darko Mladić. On je istakao da je Mladiću potrebna svakodnevna kvalifikovana medicinska njega i da se sa time u neformalnim razgovorima slažu i stručnjaci u tribunalu. "General sada ima 82 godine. Videćemo da li se u dogledno vreme može postići da on bude