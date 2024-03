Haris otkrio skandalozni razlog razvoda od meline! A Đina mnogo ne haje, pobegla iz Srbije s njim i uživa (foto)

Haris Džinović je šokirao javnost kada je rekao kako se od supruge razvodi zbog njenog neverstva, a kako je rekao njihovim naslednicima ćerki Đini i sinu Kanu nije lako pao rastanak roditelja.

Iako se do sada ovim povodom nije oglašavala, Đina koja je veoma aktivna na društvenim mrežama otkrila je da je u centru skandala napustila Srbiju. Ona je sa svojim dečkom otputovala u Barselonu odakle je objavila njihovu zajedničku fotografiju ističući da joj je on podrška u ovim danima. Podsetimo, Haris je rekao kako je Melina njega napustila, a ne on nju. - Ona zna razlog... Ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž poslednji