Vremenska prognoza za 6. April: Temperatura do 28 stepeni, u nedelju još toplije

Objavljena je vremenska prognoza za subotu 6. april 2024. godine. Danas će u većini mesta preovlađivati sunčano ili umereno oblačno vreme. Sve toplije. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. U glavnom gradu sunčano i toplo. Temperatura do 27 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 28