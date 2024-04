Salman Ruždi opisao trenutak kad je napadnut nožem: Poslednja stvar koju sam ikada video desnim okom bio je čovek u crnom kako trči prema meni

U prvom TV intervjuu od kada je izboden, Salman Ruždi opisuje kako je nož u ruci napadača bio poslednja stvar koju je ikada videlo njegovo desno oko.

Salman Ruždi je rekao da mu je prva misao kada je video čoveka koji će ga izbosti na bini u avgustu 2022. bila: „Dakle, to si ti“. „To je delovalo kao nešto što dolazi iz daleke prošlosti i pokušava da me povuče nazad u prošlost, da se tako izrazim, natrag u tu daleku prošlost, kako bi me ubilo“, rekao je britansko-američki pisac, poreklom iz Indije, koji je autor knjiga kao što su „Satanski stihovi“ i „Deca ponoći“. Ruždi je trebalo da održi govor na „Chautauqua