U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 34 stepena

U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vreme s temperaturom do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Popodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 30 do 34. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna oko 33. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature do