Lončar: U Srbiji u 2022. godini skoro polovina preminulih od kardiovaskularnih bolesti

Beta pre 1 sat

Ministar Zdravlja Zlatibor Lončar kazao je danas da je u 2022. godini od kardiovaskularnih bolesti preminulo 47 odsto od ukupnog broja umrlih te godine, dok je drugi najčešći uzročnik smrti bio - maligni tumor.

On je gostujući na Radio televiziji Srbije (RTS) ocenio da je zabrinjavajuće što je skoro dve trećine preminulih tokom 2022. godine umrlo od oboljenja koja su mogla da se spreče.

"U fazi kada ljudi nemaju tegobe, treba da ih pregledamo i uradimo analize. Kad na vreme otkrijemo problem, možemo da ga rešimo. Zato su akcije besplatnih preventivnih pregleda odlične", rekao je ministar.

On je najavio da će od 1. septebra do kraja godine građani koji imaju više od 40 godina moći da obave besplatan preventivni pregled tokom vikenda, a tokom letnjih meseci će biti organizovani pregledi i kod endokrinologa "pošto su ljudi to tražili".

Lončar je ocenio da u narednim mesecima treba više da se radi na poboljšanju zdravstvenog stanja dece.

"Deca se nezdravo hrane, imaju loše navike, previše koriste telefone i tablete. Mi smo odlučili da vratimo i sistematske preglede dece", naveo je ministar.

Upitan šta se dešava sa porodilištima, rekao je da su u nekim gradovima počeli radovi na renoviranju tih objekata i dodao da će sva porodilišta u zemlji biti obnovljena.

(Beta, 06.26.2024)