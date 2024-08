U Brazilu se srušio putnički avion (VIDEO)

Avion sa 62 osobe srušio se u petak u gradu Vinhedu u Brazilu, izvijestila je lokalna televizijska stanica GloboNews.

Avion ATR-72 aviokompanije Voepass Linhas Areas letio je iz Cascavela, u saveznoj državi Parani, u Guarulhos u Sao Paulu, objavila je web stranica G1 pozivajući se na Voepass. Reports confirm a plane with 58 passengers and 4 crew members crashed in Vinhedo, Brazil pic.twitter.com/HGM3TQ0e7F — Anadolu English (@anadoluagency) August 9, 2024 Vatrogasna jedinica savezne države Sao Paula potvrdila je na društvenim mrežama da se avion srušio u Vinhedu te da je na