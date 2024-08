U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša od 33 do 37 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 21, najviša oko 36 stepeni. U Beogradu sledećih sedam dana pretežno sunčano. U nedelju i ponedeljak veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 33 do 37 stepeni Celzijusa, a zatim manji pad temperature. U utorak u svim krajevima, a od srede samo u