Radić: Posledice obaveznog vojnog roka će biti dugoročne

„Uvođenje obaveznog vojnog roka je veoma ozbiljna tema, čini se, previše ozbiljna za ljude koji su na vlasti, jer ne shvataju da su posledice poteza koji čine dugoročne“, kaže za N1 vojni analitičar Aleksandar Radić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će Vlada Srbije danas doneti odluku o vraćanju obaveznog vojnog roka. Vučić je novinarima, tokom prikaza sposobnosti Vojske na vojnom aerodromu u Batajnici, rekao da će vojni rok trajati 60 plus 15 dana. „To je Vučić odredio, on je odlučio. Ova država je, nažalost, u vlasništvu jednog čoveka i veći deo populacije to prihvata jer se izgleda oseća konformno u takvoj atmosferi. Ali, vojska je ozbiljna tema, previše