Košava danas najsnažnija u Srbiji: Olujni vetar pogodiće ove krajeve, a onda mraz i minus

Danas će u Srbiji kako najavljuje RHMZ, nakon hladnog jutra sa mestimičnom maglom po kotlinama i dolinama reka u zapadnim jugozapadnim i južnim delovima zemlje, vreme će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 19 stepeni.

Kako u vremenskoj prognozi navodi RHMZ uz pretežno sunčano vreme tokom dana, razvoj male do umere oblačnosti moguć je na jugozapadu zemlje. "Najniža temperatura kretaće se od jednog do deset stepeni, najviša dnevna od 14 do 19 stepen. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura oko 9, najviša dnevna oko 18 stepeni", saopštili su iz RHMZ. Košava danas najjača Kako su ranije upozorili iz RMHZ do kraja ove sedmice u