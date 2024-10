Stiže još topliji vazduh sa Mediterana – temperatura do 26 stepeni

Sa Mediterana dolazi još topliji vazduh. Posle svežeg jutra, sunčan i topao dan u Srbiji. Najviša temperatura do 26 stepeni.

Maglovito jutro po kotlinama, dolinama reka i visoravnima na jugu, a na istoku zemlje ponegde sa slabim mrazom. Najniža temperatura od minus jedan do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano, sa temperaturom do 26 stepeni. I u ponedeljak biće sunčano i toplo, uz 26 stepeni.