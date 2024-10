Vremenska prognoza 27. oktobar 2024.

Vedro sutra, ali i do kraja oktobra i početkom novembra. Sa Mediterana sutra stiže još toliji vazduh. Da je jesen, podsetiće nas sveže noći i jutra. Sutra temperatura od -1 stepen do 13 stepeni, najviša dnevna do 26. U Beogradu sunčano i najviša dnevna letnjih 26 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 27.10.2024. Nedelja: Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije magla, a na istoku zemlje ponegde sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i u većini mesta natprosečno toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 13, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Upozorenja: MAGLA-Horizontalna vidljivost < 200m,