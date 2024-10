Danas u Srbiji sunčano, temperatura do 22 stepena

U Srbiji će danas pre podne biti oblačno, a posle podne u većini mesta pretežno sunčano, još ponegde umereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku noći u većem delu zemlje ponovo magla ili niska oblačnost. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri stepena do 10, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu će ujutru biti maglovito i oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.