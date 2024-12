"Pola života mi je prošlo u borbi" - nova blokada građana i opozicije u Nišu

Građani Niša i predstavnici opozicije zastali su i ovog petka na 15 minuta, od 11:52 do 12:07, na raskrsnici kod Suda, gde su blokirali saobraćaj, u znak protesta i podrške porodicama stradalih u tragediji u Novom Sadu.

Nakon toga, pridružili su se studentima na blokadi Filozofskog fakulteta. foto: Tamara Radovanović Nišlija koji je do sada svakog petka bio na blokadi u tom gradu kaže za Južne vesti da mu je “pola života prošlo u borbi” i da će tako i ostati. Od kada je Milošević došao na vlast, u borbi sam za to da mojoj deci bude bolje. Moji sinovi imaju 23 i 25 godina. Zbog njih dolazim - poručuje on. "Krvave su vam ruke" i "Solidarnost sa studentima i srednjoškolcima" - neki