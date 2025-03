Rute: Dvaput sam razgovarao sa Zelenskim, zasluge Trampa se moraju priznati

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute potvrdio je za BBC da je danas dva puta razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, dan nakon njegovog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.

Rute je napomenuo da "nije u mogućnosti da otkrije o čemu su razgovarali Zelenski i on", ali saglasili su se da se "mora poštovati" sve što je Tramp učinio za Ukrajinu do sada. Prema njegovim rečima, Zelenski mora da "pronađe način" da obnovi svoj odnos sa američkim predsednikom Donaldom Trampom nakon verbalnog sukoba u Beloj kući. Rute je dodao da su tokom Trampove prve administracije od 2017. do 2020. godine SAD odobrile prodaju sistema protivtenkovskih raketa