Miting SNS-a u Nišu: Najavljen kao trodnevni skup, završen 30 sekundi nakon govora Vučića

Trodnevni miting SNS-a u Nišu završen je 30 sekundi nakon što je predsednik Srbije završio svoje obraćanje, a već danas štandovi Srpske napredne stranke su prazni i u toku je uklanjanje bine i šatora, kaže reporter N1 Petar Gajić. Prema njegovoj oceni studenti, koji su u isto vreme održali svoj protest u ovom gradu, su simbolički pobednici, jer oni i nakon jučerašnjeg dana ostaju u Nišu.

„U trenutku kada je on (Vučić) rekao „ja sada idem da postavim zastavu“, to je bio kraj njegovog govora, redari su se razmakli i ljudi su preko Tvrđavskog mosta pohrlili ka autobusima, kako bi što pre zauzeli svoja mesta i krenuli nazad svojim kućama“, kaže Petar Gajić. On podseća da je miting najavljen kao trodnevni skup koji je počeo u petak, ali da je zapravo trajao svega nekoliko sati u subotu. „Kolega Milan Stojanović mi kaže da nikakvih događaja u petak nije