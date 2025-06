VIDEO: Bugarski poslanici se potukli zbog uvođenja evra

U parlamentu Bugarske je izbila tuča zbog odluke te zemlje da se pridruži evrozoni, a neki poslanici su pozvali pristalice očuvanja nacionalne valute, leva, da blokiraju narodnu skupštinu.

To je javila makedonska agencija agencija MIA, navodeći da su tokom parlamentarnog zasedanja proruski poslanici "Obnove", na poziv lidera Kostadina Kostadinova, blokirali pristup govornici, a da se zatim on popeo na nju. "Danas je crn dan za Bugarsku, janjičari sahranjuju našu zemlju", rekao je Kostadinov. Agencija MIA dodaje da fotografije koje su objavili bugarski mediji pokazuju da je došlo do fizičkog obračuna između dva poslanika. Poslanička grupa "Produžavamo