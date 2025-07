Univerzitet u Beogradu: Objavljeni datumi održavanja prijemnih ispita i upisnih rokova

Univerzitet u Beogradu saopštio je danas da će prvi upisni rok na osnovne akademske, integrisane akademske i osnovne strukovne studije početi prijavljivanjem kandidata na fakultete od 21. do 23. jula, dok će se polaganje prijemnih ispita održati od 24. do 29. jula.

Rang liste biće objavljene do 4. avgusta, a upis nove generacije studenata sprovodi se do 7. avgusta, navodi se u objavi Univerziteta u Beogradu posle održane sednice Senata, na kojoj su usvojeni termini za upis nove generacije studenata na studijske programe za sve nivoe akademskih studija visokoškolskih ustanova. Detaljnije informacije o konkursu, polaganju prijemnog ispita i proceduri upisa biće