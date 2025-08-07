Tramp: "Na listi još zemalja. Možda će se desiti..."

B92 pre 1 sat
Tramp: "Na listi još zemalja. Možda će se desiti..."

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da bi mogao da uvede dodatne carine Kini, slične onima koje su nedavno uvedene Indiji, ukoliko se nastavi kupovina ruske nafte.

"Možda će se desiti... Još ne mogu ništa da potvrdim. Uradili smo to s Indijom, verovatno ćemo isto učiniti s još nekoliko zemalja. Jedna od njih bi mogla biti Kina", rekao je Tramp. Tramp je u sredu, 6. avgusta, uveo dodatnu carinu od 25 odsto na indijsku robu, uz već ranije uvedenu istu stopu, pravdajući meru time što Indija i dalje kupuje rusku naftu uprkos zapadnim sankcijama. Prošle nedelje, američki ministar finansija, Skot Besent, upozorio je Peking da bi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

Euronews pre 48 minuta
Azijska tržišta: Indeksi rastu, analiziraju se najnovije Trumpove prijetnje

Azijska tržišta: Indeksi rastu, analiziraju se najnovije Trumpove prijetnje

SEEbiz pre 13 minuta
Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Bloomberg Adria pre 1 sat
Visoke Trampove carine stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Visoke Trampove carine stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Danas pre 1 sat
Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

RTS pre 1 sat
Trampov veliki dan: Carine za svet

Trampov veliki dan: Carine za svet

Dojče vele pre 2 sata
Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Nove američke carine stupile na snagu, pogađaju desetine zemalja

Forbes pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PekingIndijaKinaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Rusija i SAD dogovorile susret predsednika Putina i Trampa

Rusija i SAD dogovorile susret predsednika Putina i Trampa

RTV pre 48 minuta
"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

Blic pre 13 minuta
Evropska unija ponudila pomoć Francuskoj u borbi protiv požara

Evropska unija ponudila pomoć Francuskoj u borbi protiv požara

RTV pre 13 minuta
Predsednik UAE Mohamed bin Zajed al Nahjan stigao u zvaničnu posetu Rusiji

Predsednik UAE Mohamed bin Zajed al Nahjan stigao u zvaničnu posetu Rusiji

RTV pre 13 minuta
Fidan i Lavrov razgovarali o pregovorima Rusije i Ukrajine

Fidan i Lavrov razgovarali o pregovorima Rusije i Ukrajine

RTV pre 23 minuta