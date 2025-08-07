Tramp: "Na listi još zemalja. Možda će se desiti..."

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da bi mogao da uvede dodatne carine Kini, slične onima koje su nedavno uvedene Indiji, ukoliko se nastavi kupovina ruske nafte.

"Možda će se desiti... Još ne mogu ništa da potvrdim. Uradili smo to s Indijom, verovatno ćemo isto učiniti s još nekoliko zemalja. Jedna od njih bi mogla biti Kina", rekao je Tramp. Tramp je u sredu, 6. avgusta, uveo dodatnu carinu od 25 odsto na indijsku robu, uz već ranije uvedenu istu stopu, pravdajući meru time što Indija i dalje kupuje rusku naftu uprkos zapadnim sankcijama. Prošle nedelje, američki ministar finansija, Skot Besent, upozorio je Peking da bi