Skovali plan koji može pomeriti 800.000 ljudi! Načelnik generalštaba Izraela zapretio!

Alo pre 30 minuta
Skovali plan koji može pomeriti 800.000 ljudi! Načelnik generalštaba Izraela zapretio!

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je ranije plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom

Načelnik Generalštaba izraelskih oružanih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, poručio je danas da će vojska sprovesti plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gaza "na najbolji mogući način". - Nastavićemo da delujemo iz osećaja nacionalne odgovornosti koji je poveren IDF-u i njegovim komandantima. Mi smo odgovorni za borbenu spremnost vojske, bezbednost države i njenih građana, povratak talaca i poraz Hamasa, i to ćemo učiniti - izjavio je Zamir, prenosi
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Nemačka obustavlja isporuku oružja Izraelu zbog plana okupacije Gaze

Nemačka obustavlja isporuku oružja Izraelu zbog plana okupacije Gaze

Južne vesti pre 40 minuta
Odluka o preuzimanju Gaze imaće posledice po odnose s EU

Odluka o preuzimanju Gaze imaće posledice po odnose s EU

Politika pre 1 sat
Načelnik generaštama izraela zapretio: Idf će plan o zauzimanju Gaze sprovesti "na najbolji mogući način"

Načelnik generaštama izraela zapretio: Idf će plan o zauzimanju Gaze sprovesti "na najbolji mogući način"

Večernje novosti pre 55 minuta
Košta: Izraelska odluka o preuzimanju Gaze imaće posledice po odnose s EU

Košta: Izraelska odluka o preuzimanju Gaze imaće posledice po odnose s EU

RTV pre 1 sat
Evropska unija poziva Izrael da preispita vojne operacije u Gazi

Evropska unija poziva Izrael da preispita vojne operacije u Gazi

Serbian News Media pre 2 sata
Predsednica Evropske komisije pozvala Izrael da odustane od rata u Gazi: Prekid vatre je potreban odmah

Predsednica Evropske komisije pozvala Izrael da odustane od rata u Gazi: Prekid vatre je potreban odmah

Radio 021 pre 2 sata
Predsednica Evropske komisije pozvala Izrael da odustane od rata u Gazi

Predsednica Evropske komisije pozvala Izrael da odustane od rata u Gazi

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGaza

Svet, najnovije vesti »

Ovo je pet scenarija za kraj rata u Ukrajini, samo je jedan loš za Putina

Ovo je pet scenarija za kraj rata u Ukrajini, samo je jedan loš za Putina

Danas pre 21 minuta
Lukašenko ne planira da se kandiduje za osmi mandat na mestu predsednika Belorusije

Lukašenko ne planira da se kandiduje za osmi mandat na mestu predsednika Belorusije

Danas pre 1 sat
Evropska unija izvan igre: Nemaju ni snage ni para, a hoće da vladaju svetom

Evropska unija izvan igre: Nemaju ni snage ni para, a hoće da vladaju svetom

Sputnik pre 0 minuta
Pet osoba privedeno zbog napada na novinare tokom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću

Pet osoba privedeno zbog napada na novinare tokom uklanjanja spomenika Pavlu Đurišiću

Nova pre 26 minuta
Američki nacizam: Šta je "Mreža arijevske slobode", čija snaga raste u Trampovoj eri

Američki nacizam: Šta je "Mreža arijevske slobode", čija snaga raste u Trampovoj eri

N1 Info pre 25 minuta