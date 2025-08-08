Skovali plan koji može pomeriti 800.000 ljudi! Načelnik generalštaba Izraela zapretio!

Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je ranije plan premijera Benjamina Netanjahua da Izraelske odbrambene snage (IDF) preuzmu kontrolu nad gradom Gazom

Načelnik Generalštaba izraelskih oružanih snaga (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, poručio je danas da će vojska sprovesti plan o preuzimanju kontrole nad gradom Gaza "na najbolji mogući način". - Nastavićemo da delujemo iz osećaja nacionalne odgovornosti koji je poveren IDF-u i njegovim komandantima. Mi smo odgovorni za borbenu spremnost vojske, bezbednost države i njenih građana, povratak talaca i poraz Hamasa, i to ćemo učiniti - izjavio je Zamir, prenosi