Ovo je osumnjičeni za ubistvo bračnog para: Ranko upucao staru ljubav i njenog muža, pa pobegao

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Ovo je osumnjičeni za ubistvo bračnog para: Ranko upucao staru ljubav i njenog muža, pa pobegao

Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, a poznat je i motiv ubistva.

Za Jaćimovićem se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku i Gorana I., te ranio Nedeljkinog brata Milutina T. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Prema nezvaničnim informacijama, njih dvoje su se zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno
