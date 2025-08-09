Jovanovićima iz Cerovca uručene suprasne nazimice rase Moravka: Počela podela pomoći poljoprivrednim gazdinstvima oštećenim u požarima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima, koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji.

Gazdinstvu Jovanović iz Cerovca uručene su dve suprasne nazimice rase Moravka, koje su donacija poljoprivrednog gazdinstva Marković iz Vukićevice. Pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević istakao je da je Ministarstvo ostalo dosledno obećanju datom na terenu, prilikom poseta oštećenim domaćinstvima, te da je isporuka prvih donacija konkretan znak podrške i solidarnosti sa poljoprivrednicima. „Danas smo na gazdinstvu Jovanović u Cerovcu kod Kragujevca uručili dve